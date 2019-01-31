В Госдуме заявили о возможном отключении от Интернета

Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, пишет "РИА Новости".

"Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, особенно принимая во внимание тот факт, что отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации (ситуации)", –сказал Левин в четверг на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2019".