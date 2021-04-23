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В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября

Новости. Общество
22:00, 23 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в десять тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, информирует РИА Новости.

«Предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство», — сказано в пояснительной записке.

Финансирование предлагается осуществлять из федерального бюджета. Также оговаривается, что на помощь смогут рассчитывать не только родители, но и опекуны с попечителями.

Ранее правительство не поддержало этот проект, отметив, что в нем нет «конкретизации условий получения выплаты». Однако Владимир Путин 21 апреля при оглашении послания к Федеральному собранию анонсировал выделение семьям со школьниками десяти тысяч рублей перед 1 сентября. Правда, речь шла о единовременной мере.

Кроме того, президент предложил назначить ежемесячные 5650 рублей детям от восьми до 16 лет из неполных нуждающихся семей, ежемесячные 6350 рублей — нуждающимся беременным женщинам, а также оплачивать больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка.

Нуждающимися считаются семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека.

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