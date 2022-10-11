В гости к Талвиукко в Карелию приехал российский Дед Мороз из Великого Устюга (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков разместил видео встречи высокого гостя в республике.

Глава Карелии Артур Парфенчиков разместил на своей странице в соцсети видео встречи Талвиукко и российского Деда мороза, приехавшего из Великого Устюга.

Встреча прошла в вотчине Талвиукко в поселке Чална недалеко от Петрозаводска. Волшебники вместе поздравили детей с наступающим Новым Годом.

«Делайте больше добрых дел. Ведь каждое доброе дело — это маленькое чудо», — обратился ко всем российский Дед Мороз.

Напомним, сегодня на вотчине Талвиукко проходит финал IV Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо, который проводит шеф-повар Константин Ивлев.