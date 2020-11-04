В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк

В социальной сети Инстаграм в блоге, созданном поклонниками Анастасии Заворотнюк, появилось новое фото актрисы.

На снимке располневшая Настя запечатлена на берегу моря с растрепанными волосами. На актрисе серый свитер с высоким воротом и теплая куртка, сразу видно, что это любительский снимок, сделанный для личного архива, пишет "Узнай все".



источник Узнай все/https://uznayvse.ru/zvezdyi/101482.html

Поклонники Заворотнюк, внимательно изучив фотографию, сразу же принялись гадать, когда был сделан кадр - совсем недавно или больше года назад, когда еще не было известно о страшной болезни "няни Вики". Если недавно, то Анастасия прекрасно выглядит для своего диагноза, а некоторая полнота, это последствия гормональной терапии, которые со временем пройдут.

Напомним, после того, как у 49-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили один из самых агрессивных раков мозга - глиобластому, она перестала появляться на публике. Скудная информация о здоровье актрисы, которая иногда попадает в прессу, дает поклонникам надежду на ее выздоровление, хотя родные Насти по-прежнему отказываются говорить с журналистами на эту тему.