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В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк

Новости. Общество
21:40, 04 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В социальной сети Инстаграм в блоге, созданном поклонниками Анастасии Заворотнюк, появилось новое фото актрисы.

На снимке располневшая Настя запечатлена на берегу моря с растрепанными волосами. На актрисе серый свитер с высоким воротом и теплая куртка, сразу видно, что это любительский снимок, сделанный для личного архива, пишет "Узнай все".


источник Узнай все/https://uznayvse.ru/zvezdyi/101482.html

Поклонники Заворотнюк, внимательно изучив фотографию, сразу же принялись гадать, когда был сделан кадр - совсем недавно или больше года назад, когда еще не было известно о страшной болезни "няни Вики". Если недавно, то Анастасия прекрасно выглядит для своего диагноза, а некоторая полнота, это последствия гормональной терапии, которые со временем пройдут.

Напомним, после того, как у 49-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили один из самых агрессивных раков мозга - глиобластому, она перестала появляться на публике. Скудная информация о здоровье актрисы, которая иногда попадает в прессу, дает поклонникам надежду на ее выздоровление, хотя родные Насти по-прежнему отказываются говорить с журналистами на эту тему.

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Комментарии

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кир
2020-11-04 21:44:53
Это не лечится. Так, Давид?
Гость
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