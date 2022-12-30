В канун Нового года в Карелии потеплеет до +2°С и выпадет мокрый снег

Прогнозом на 31 декабря поделились сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в последний день 2022 года будет облачно. Ночью выпадет снег, днем ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер задует ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит -6, -8°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Облачно будет и в районах Карелии. Ночью выпадет снег, на юго-западе мокрый снег, днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах следует ожидать гололедицы.

Ветер будет преобладать ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью опустится до -6, -11°С, на юго-западе будет теплее — до 0, -5°С, днем существенно потеплеет, до -3, +2°С.