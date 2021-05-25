В Карелии от коронавируса скончались 45-летний мужчина и 42-летняя женщина

Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 537 жителей Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской больнице им. В. А. Баранова скончался 45-летний житель Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице умерла 62-летняя жительница села Вешкелица, в Госпитале для ветеранов войн скончалась 42-летняя жительница Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 537 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 человек. Из этого числа заболевших — 57 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47026 человек.

Выздоровели 45205 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 65 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7658,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3419,3 случая, по Северо-Западу — 5959,7.