В Карелии 120 объектов культурного наследия не имеют собственников

Председатель управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова назвала "удручающим" состояние ряда деревянных объектов в республике.

Юлия Алипова в эфире телеканала ГТРК "Карелия" заявила, что часть объектов культурного наследия в Карелии не имеет хозяев и находится в "удручающем" состоянии.

"Больше 120 объектов религиозного назначения сейчас не имеют пользователей и собственников", - пояснила Алипова.

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