В Карелии 70-летний мужчина заболел пневмонией и умер

Всего в республике за время пандемии от пневмонии скончались 124 человека, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 18 человек, один больной скончался: умер 70-летний мужчина с сопутствующей соматической патологией. Тест на COVID-19 у с скончавшегося больного был отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5284 пациента, 124 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.