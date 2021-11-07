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В Карелии 80-летняя пенсионерка попыталась вынести продукты из сетевого магазина

Новости. Происшествия
09:05, 07 Ноября 2021
фото: © МВД Карелии

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Росгвардейцы задержали пожилую даму, которая прошла мимо кассы с покупками и не заплатила.

На днях сотрудники Росгвардии четыре раза выезжали в торговые заведения Карелии из-за срабатывания тревожных кнопок. 

Группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны прибыла в сетевой магазин, расположенный на улице Мосорина, и установила, что 80-летняя женщина пронесла мимо кассы товар на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Пенсионерку передали участковому уполномоченному полиции.

В Сортавале за аналогичное правонарушение был задержан 29-летний местный житель. Мужчина похитил бутылку коньяка и вынес ее за пределы кассового узла.

В Петрозаводске росгвардейцы выезжали на вызов в один из гипермаркетов — там 35-летний житель Лоухи попался на попытке хищения аксессуаров для автомобиля.

А в Беломорске 34-летнего гражданина задержали за хищение товара из сетевого магазина.

Всех нарушителей передали полиции, информируют в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли 18-летнего жителя Карелии, тонувшего в реке.

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Комментарии

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EventVK
2021-11-07 10:14:11
Отстаньте от бабули, оборотни, просто потерялась женщина в этом сумасшедшем мире! Чем ей участковый поможет, продукты купит?
demari
2021-11-07 10:10:17
Беда в той стране , где старики ..еду воруют .
топка
2021-11-07 12:22:06
demari, не истери. Бабка получает пенсию больше, чем ты пособие по справке и не голодает. Тебе занозу ещё в "помощь" надо - сладкая парочка. :)
demari
2021-11-07 12:40:55
утопка, А ты откуда знаешь , что бабуля больше тебя получает ? И что за "пособие " я получаю? Что за справка ? Ты умом , стал скорбный ..с утра . Что за бред похмельный ? ))
Вася
2021-11-07 09:12:28
Сталин сказал знаменитое «Уймись, дурак».
топка
2021-11-07 12:23:59
На каждого васю сталинов не напасёшься. Но врачи помогут. :)
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