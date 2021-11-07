В Карелии 80-летняя пенсионерка попыталась вынести продукты из сетевого магазина

Росгвардейцы задержали пожилую даму, которая прошла мимо кассы с покупками и не заплатила.

На днях сотрудники Росгвардии четыре раза выезжали в торговые заведения Карелии из-за срабатывания тревожных кнопок.

Группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны прибыла в сетевой магазин, расположенный на улице Мосорина, и установила, что 80-летняя женщина пронесла мимо кассы товар на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Пенсионерку передали участковому уполномоченному полиции.

В Сортавале за аналогичное правонарушение был задержан 29-летний местный житель. Мужчина похитил бутылку коньяка и вынес ее за пределы кассового узла.

В Петрозаводске росгвардейцы выезжали на вызов в один из гипермаркетов — там 35-летний житель Лоухи попался на попытке хищения аксессуаров для автомобиля.

А в Беломорске 34-летнего гражданина задержали за хищение товара из сетевого магазина.

Всех нарушителей передали полиции, информируют в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли 18-летнего жителя Карелии, тонувшего в реке.