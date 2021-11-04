Росгвардейцы спасли 18-летнего жителя Карелии, тонувшего в реке

В Сегеже сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими спасли тонувшего в реке юношу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью 4 ноября поступило сообщение о том, что в Сегеже у железнодорожного моста на улице Привокзальная может произойти трагедия. На место прибыли сотрудники полиции и группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны.

Прибывшие на место вызова правоохранители увидели, как человек тонет в реке.

Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими вытащили тонущего мужчину из воды и оказали ему первую помощь.

Спасенным оказался 18-летний юноша. Пострадавшего госпитализировали.