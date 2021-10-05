В Карелии ансамбль «Кантеле» ищет портного

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» занят поиском портного, труд которого потребуется на короткий срок.

Ансамбль «Кантеле» приглашает на работу портного для пошива сценических костюмов к программе, посвящённой 85-летию творческого коллектива. Работа будет временной — в период с октября по ноябрь. Об этом информирует паблик ансамбля.

У соискателя должно быть профильное образование. Требования предъявляются также к скорости и качеству пошива.

Работу можно выполнять на дому или на базе Дома Кантеле.

Ранее сообщалось, что в Карелии балетмейстер «Кантеле» и ее дочь победили в международном фотоконкурсе.