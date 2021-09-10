В Карелии балетмейстер «Кантеле» и ее дочь победили в международном фотоконкурсе

Главный балетмейстер ансамбля «Кантеле» Оксана Смирнова и ее дочь Елизавета стали победителями международного фотоконкурса.

В международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах» одержали победу главный балетмейстер ансамбля «Кантеле» Оксана Смирнова и ее дочь Елизавета. Об этом информирует Минкульт республики.

Оксана и Елизавета предстали в образе женщины и девочки Беломорского поморья. Костюм создан для программы ансамбля «Русские Карелии», художник по костюмам — Алла Власенко.

Жюри выбирало из 950 фоторабот, 54 из которых признаны победителями. Проект привлекает внимание к необходимости сохранения многообразия культуры народов России через национальный костюм.

Ранее сообщалось, что, в Карелии научат носить народные костюмы с помощью видеороликов.