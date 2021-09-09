В Карелии эксперты покажут, как нужно носить традиционные костюмы

В Карелии научат носить народные костюмы с помощью видеороликов.

Команда проекта-победителя Фонда президентских грантов «Медиапособие по традиционному костюму Республики Карелия «Дворовый этикет» начала подготовку к созданию обучающих материалов по правилам использования традиционного костюма. Об этом информирует Минкульт Карелии.

Руководителем проекта стала специалист Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия, участник фольклорно-этнографического ансамбля «Karjala» Ольга Хусу.

Команда проекта мастерит карельские костюмы, подбирает исторические фото- и видеоматериалы, снимает тематические видеоролики.

Результаты работы будут представлены на Youtube-канале Центра народного творчества и культурных инициатив и в паблике учреждения.