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В Карелии ансамбль «Кантеле» исполнил военные песни (ВИДЕО)

Новости. Культура
10:08, 09 Мая 2021
фото: © Правительство Карелии
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Ансамбль «Кантеле» посвятил победе в Великой Отечественной войне попурри на тему военных песен.

Ансамбль «Кантеле» присоединился к гражданско-патриотической акции «Наследие Победы». Артисты представили попурри на тему военных песен. Об этом сообщается в паблике ансамбля.

Сообщается, что сегодня в Петрозаводске ансамбль «Кантеле» выступит на площади Кирова в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Выступление пройдет с 21 до 22 часов и завершится праздничным фейерверком «Огни Победы!».

Ранее сообщалось, как Тимур Родригез исполнил песню в сопровождении ансамбля «Кантеле».

 

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