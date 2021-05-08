В Карелии ансамбль «Кантеле» исполнил военные песни (ВИДЕО)

Ансамбль «Кантеле» посвятил победе в Великой Отечественной войне попурри на тему военных песен.

Ансамбль «Кантеле» присоединился к гражданско-патриотической акции «Наследие Победы». Артисты представили попурри на тему военных песен. Об этом сообщается в паблике ансамбля.

Сообщается, что сегодня в Петрозаводске ансамбль «Кантеле» выступит на площади Кирова в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Выступление пройдет с 21 до 22 часов и завершится праздничным фейерверком «Огни Победы!».

Ранее сообщалось, как Тимур Родригез исполнил песню в сопровождении ансамбля «Кантеле».