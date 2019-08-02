В Карелии АПК увеличил налоговые платежи, несмотря на спад производства

Сокращение производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Карелии в первом полугодии не помешало агропромышленному комплексу увеличить налоговые и неналоговые платежи в консолидированный бюджет республики.

Предприятия АПК в первом полугодии увеличили платежи на 14,5% по сравнению с аналогичного периода прошлого года.

В сфере производства пищевых продуктов поступления в бюджет выросли на 22,6 %, в рыболовстве и рыбоводстве – на 14,7 %.

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