В Карелии арестантам предложили разобраться с жизнью, разглядывая пустой стул

Психологи применяют методы гештальт-терапии во время работы с осужденными в Карелии.

Психолог применяет метод «Пустой стул» для помощи карельским осужденным в ЛИУ-4. Об этом информирует УФСИН.

«С помощью упражнения „Пустой стул“ можно достаточно эффективно проработать проблему внутреннего конфликта. С помощью этого метода психолог помогает развить у осужденного способность к самоосознаванию и играет роль не пассивного стороннего наблюдателя, а активного участника, раскрываясь, взаимодействуя с осужденным, как личность с личностью. С помощью дополнительных вопросов можно выяснить, как он видит свою жизнь: „Какая она, жизнь? Как выглядит?“, „Что человек хочет сказать своей жизни?“ и т. д. Очень важно проговорить мысль о том, что человек имеет право начать жизнь с любого момента „здесь и сейчас“», — поясняет психолог психологической лаборатории Мария Заблоцкая.

Сообщается, что эта техника позволяет увидеть отношение осуждённого к своей жизни и помогает научиться владеть своими страхами. Методика помогает при решении конфликтов в кризисных ситуациях и способствует пониманию и принятию себя и своих поступков.

В карельском УФСИН заявляют, что психологи ФКУ ЛИУ-4 активно вводят в практику использование гештальт-терапии при работе с осужденными. Для работы с арестантами, находящимися в остром кризисном состоянии, используются методы, позволяющие человеку выразить свои переживания, осознать внутренние причины его проблем, найти конструктивные решения.

Ранее сообщалось, что заключенным в Карелии вновь разрешили длительные свидания.