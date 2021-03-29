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В Карелии арестанты провели турнир по игре "городки" в колонии

Новости. Общество
10:50, 30 Марта 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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В исправительной колонии №1, расположенной в поселке Надвоицы, прошли состязания по игре в городки.

"В ходе игры были выявлены самые меткие игроки", - сообщили в УФСИН России по Республике Карелия.

"Городки — старинная русская народная спортивная игра, в которой необходимо с определённых расстояний "выбивать" метанием биты "города" — фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров (чурок), называемых "городками". Победителем игры городки считается игрок или команда, затратившие на выбивание городошных фигур наименьшее количество бит", - напомнили правила в УФСИН.

Ранее сообщалось, как психологи с помощью шерстяных ниток развивали художественный вкус у осужденных женщин в колонии Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-30 12:26:23
Берлинский пациент упорно не желает вставать на путь исправления. А эти желают.
Изя
2021-03-30 11:24:11
Красота ни жизнь . Одеты , обуты . накормлены и при работе . и спорте )))
кир
2021-03-30 11:28:57
Изя, социализм у них. Баб только нет.
Изя
2021-03-30 11:31:08
кир, есть , только свои ))
кир
2021-03-30 12:15:11
Изя, кот не принимает такие шутки.((
кир
2021-03-30 10:56:58
Лишь бы лень начинался и кончался тобой.©
театральный критик
2021-03-30 10:56:53
ночной фотограф отказывается участвовать в спортивной жизни отряда. Дайте ему лопату - он очень любит копать
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