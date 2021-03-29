В Карелии арестанты провели турнир по игре "городки" в колонии

В исправительной колонии №1, расположенной в поселке Надвоицы, прошли состязания по игре в городки.

"В ходе игры были выявлены самые меткие игроки", - сообщили в УФСИН России по Республике Карелия.

"Городки — старинная русская народная спортивная игра, в которой необходимо с определённых расстояний "выбивать" метанием биты "города" — фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров (чурок), называемых "городками". Победителем игры городки считается игрок или команда, затратившие на выбивание городошных фигур наименьшее количество бит", - напомнили правила в УФСИН.

Ранее сообщалось, как психологи с помощью шерстяных ниток развивали художественный вкус у осужденных женщин в колонии Петрозаводска.