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В Карелии арестанты записали видеоклип на песню «Только вперёд»

Новости. Общество
09:50, 28 Июля 2021

Осужденные карельской исправительной колонии №7 подготовили музыкальный видеоклип для участия в конкурсе песни «Калина красная».

Двое осужденных сегежской исправительной колонии № 7 записали песню «Только вперёд» для участия в музыкальном конкурсе среди исправительных учреждений «Калина Красная». Арестанты также подготовили клип.

«Песня исполнена в современном стиле и содержит в себе как отголоски поп, так и хип-хоп культуры, а ритмичные темпы танцевального жанра не оставят никого равнодушными», — говорится в сообщении УФСИН. Также указано, что песня, согласно замыслу, должна поддерживать позитивное настроение среди осужденных.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии устроили шахматный турнир.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-28 11:40:09
ночной фотограф дмитриев загостился в сизо. Пора домой на строгий режим дневальным по бараку.
кир
2021-07-28 11:18:21
Цивилизация ранее сидевших и ещё не посаженных. Не верю им с искаженным генетическим кодом. :)
Беня
2021-07-28 11:12:26
Любопытненько, а шо положат на монтаже вместо зеленого хромакея? :)
Дотошный
2021-07-28 10:20:36
Чего им ещё делать!? Выйдут,не надолго,потом обратно.....,а народ кормит....
театральный критик
2021-07-28 10:02:09
Элементы сладкой жизни
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