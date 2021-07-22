В Карелии арестанты записали видеоклип на песню «Только вперёд»

Осужденные карельской исправительной колонии №7 подготовили музыкальный видеоклип для участия в конкурсе песни «Калина красная».

Двое осужденных сегежской исправительной колонии № 7 записали песню «Только вперёд» для участия в музыкальном конкурсе среди исправительных учреждений «Калина Красная». Арестанты также подготовили клип.

«Песня исполнена в современном стиле и содержит в себе как отголоски поп, так и хип-хоп культуры, а ритмичные темпы танцевального жанра не оставят никого равнодушными», — говорится в сообщении УФСИН. Также указано, что песня, согласно замыслу, должна поддерживать позитивное настроение среди осужденных.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии устроили шахматный турнир.