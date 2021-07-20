Заключенные в Карелии устроили шахматный турнир

В Медвежьегорске в больнице для заключенных состоялся шахматный турнир, сообщили в УФСИН республики.

Накануне Международного дня шахмат в Республиканской больнице №2 УФСИН Карелии работала площадка выходного дня для всех любителей игры в шахматы.

Участникам турнира предложили провести свой досуг за шахматной доской на свежем воздухе. В ходе турнира участники продемонстрировали все свое мастерство игры, по итогам был определен победитель. Осужденные занявшие призовые места поощрены правами начальника отряда исправительного учреждения.

«В учреждении на постоянной основе проводятся турниры по настольным играм, спортивные мероприятия, а также ведётся систематическая работа по вовлечению осужденных в культурно-массовые мероприятия для организации полезной занятости осужденных», - отметил заместитель начальника учреждения Игорь Гаркушин.