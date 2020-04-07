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В Карелии бизнесмен предложил прекратить панику в предпринимательской среде из-за коронавируса

Новости. Экономика
14:49, 08 Апреля 2020
фото: pixabay.com / mhouge
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Бизнесмен из Петрозаводска Дмитрий Микулин посоветовал предпринимательскому сообществу избегать паники в период карантина из-за коронавируса, сокращать расходы и не ждать мгновенных мер поддержки от власти.

Владелец городских цветочных магазинов Дмитрий Микулин заявил о необходимости проявить хладнокровие в период карантинных мероприятий, которые угрожают банкротствами ряду малых и средних предприятий. Он рекомендует предпринимателям оптимизировать расходы и не поддаваться панике.

"Это понятно, что не от предпринимателей все зависит. Но, в принципе, паниковать смысла нету. Это бесперспективно", - заявил Микулин.

"То, что происходит, мне не нравится. Потому что как может нравиться сидеть по домам? То, что финансовые потери несу, тоже не нравится. Но, в принципе, понимаете, мне 52 года. Я 30 лет занимаюсь бизнесом. В принципе, это не первый и не последний кризис. На сегодняшний день, я думаю, что тут больше надо думать о здоровье. Потому что финансово мы восстановимся…  У людей многих память, видать, короткая. Я помню, когда еще по талонам продукты получали. Когда чайный пакетик заваривали на несколько раз. Сейчас у многих машины в семье – и не по одной, по две. Раньше об этом только мечтать можно было. Поэтому, в приницпе, я не считаю, что мы как-то плохо живем. Мне кажется, что больше разруха у нас в головах", - заключил Дмитрий Микулин.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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