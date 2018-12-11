В Карелии бизнесмены планируют увеличить инвестиции в замену изношенной техники

Предприятия Карелии в 2019 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал с целью замены изношенной техники и оборудования, снижения себестоимости продукции и экономии энергоресурсов.

О намерениях инвестировать в замену изношенной техники и оборудования сообщили 75% опрошенных. Вкладывать средства в снижение себестоимости продукции и экономию энергоресурсов планирует 46% организаций, автоматизацию или механизацию существующего производственного процесса – 44%.

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