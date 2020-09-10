В Карелии брошенный на пол кошелек соблазнил прохожего

Сотрудники вневедомственной охраны задержали посетителя гипермаркета, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В четверг, 10 сентября, в Петрозаводске на охраняемом объекте сработала тревожная сигнализация.

К администрации обратился мужчина с сообщением о потере кошелька, в котором были деньги, банковские карты, водительские права и другие документы.

При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный подобрал кошелек с пола, забрал деньги и выбросил.

Злоумышленника передали полиции.