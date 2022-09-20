В Карелии будут судить двух мужчин за убийство 30-летней давности (ВИДЕО)

В суд направлено уголовное дело об убийстве, совершенном в 1993 году, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в 1993 году обвиняемые вместе со своей будущей жертвой украли в поселке Эссойла Пряжинского района автомобиль «ВАЗ-2103» для дальнейшего ее разбора на запчасти. Опасаясь, что подельник заявит о совершенном преступлении в милицию, один из обвиняемых предложил другому убить его. Для этого он, взяв на себя роль организатора убийства, выбрал место для совершения преступления и приискал оружие. В мае 1993 года обвиняемые обманным путем вывезли потерпевшего в лес и застрелили, тело погибшего сожгли.

Уголовное дело было возбуждено в 1997 году по факту безвестного исчезновения мужчины на территории Карелии. Долгое время оно оставалось нераскрытым. В то время следствию не удалось собрать достаточных данных, свидетельствующих о причастности обвиняемых к совершению преступлений. Производство по уголовному делу было приостановлено.

Позже после изучения материалов уголовного дела следователи пришли к выводу, что на первоначальном этапе расследования, проведенного в 1997 году, по делу был допущен ряд просчетов. В июне 2022 года уголовное дело было заслушано заместителем председателя СК России Александром Клаусом. Он дал указание провести конкретные следственные действия, направленных на получение дополнительных улик и завершение расследования.



фото: © СУ СК РФ по РК

В результате были задержаны 61-летний житель Твери и 47- летний житель Петрозаводска. Исполнитель убийства признал свою вину. На основании ходатайства следователя суд избрал в отношении организатора убийства меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проведен весь комплекс следственных действий, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.