В Карелии будут судить экс-руководителя управляющей компании, обвиняемой в присвоении почти 4 млн рублей за ЖКУ

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-гендиректора управляющей компании, по данным полицейского следствия, присвоившей 3,8 миллиона рублей, которые жильцы заплатили за коммунальные услуги.

Заместитель прокурора Петрозаводска Рашид Бескембиров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 39-летней экс-руководителя одной из управляющих компаний города.

Как рассказал «Столице на Онего» старший помощник прокурора карельской столицы Олег Беляев, женщине предъявлено обвинение в присвоении 3,8 миллиона рублей, которые жильцы обслуживаемых этой управляющей компанией домов заплатили за коммунальные услуги.

«По данным следствия, эти противоправные действия обвиняемая совершила с сентября 2017 до начала 2020 года, — рассказал Олег Беляев. — В результате управляющая компания задолжала большие средства организациям, предоставлявшим жильцам холодную и горячую воду, электроэнергию».

По информации представителя надзорного ведомства Олега Беляева, находящаяся под подпиской о невыезде обвиняемая свою вину не признает.