В Карелии будут судить мужчину, который ударил полицейского, помешавшего ему избивать жену

В городе горняков в Карелии 33-летнему местному жителю грозит 5 лет лишения свободы за побои полицейскому, сообщил прокурор Костомукши Владимир Ушанов.

Прокурор Костомукши направил в суд с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению 33-летнего местного жителя, напавшего на сотрудника полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20 декабря 2020 года костомукшанин спровоцировал по причине ревности семейный скандал с супругой, которая около половины четвёртого утра вызвала сотрудников полиции.

Прибывшие на место стражи порядка попытались успокоить ревнивого супруга, предложили женщине проехать в отделение полиции для написания заявления. Узнав о звонке в полицию, виновный толкнул её и попытался нанести ей удары кулаками, но его действия были пресечены сотрудниками полиции, при этом одному из сотрудников он нанёс два удара руками в голову и шею, после чего дебоширу надели наручники.

Отмечается, что виновный находился в трезвом состоянии, но ранее привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.