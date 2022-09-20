В Карелии будут судить мужчину за убийство при самообороне

В Карелии рассмотрят уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны, сообщили в пресс-службе Беломорского районного суда.

Беломорский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Своего коллегу в процессе самообороны убил 50-летний мужчина. Обстоятельства происшествия установит суд.