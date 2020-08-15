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В Карелии будут выпускать антисептики

Новости. Экономика
10:52, 16 Августа 2020
фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
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Карельская компания запускает производство антисептиков.

По сообщению правительства республики, производить стратегически-важную в период пандемии продукцию под торговой маркой SeptActive (СептАктив) будет компания "Онега Премиум".

Продукция соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора по эффективности против COVID-19, а также требованиям ГОСТ. Безопасность и антимикробная активность продукции подтверждена испытаниями в сертифицированной лаборатории, сертификатом качества республики «Сделано в Карелии» и декларацией соответствия Евразийского экономического союза (ЕАС).

Средства SeptActive разработаны на спиртовой основе, наиболее эффективной для быстрого уничтожения микроорганизмов. Высокая массовая доля этилового спирта в рецептурах сбалансирована функциональными добавками, ухаживающими за кожей рук. Средства SeptActive рекомендованы для личного и профессионального использования.

Продукция поступит в продажу осенью этого года. Предприятие из Петрозаводска готово обеспечить антисептиками не только Карелию, но и соседние регионы.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков дал оценку результатам работы маркетплейса "Сделано в Карелии", созданного министерством экономического развития для предпринимателей, готовых продавать свои товары и услуги через интернет.

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Комментарии

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1677
2020-08-16 11:28:11
Поздно они как-то спохватились выпускать антисептики, ажиотаж на них уже давно спал
Off
2020-08-16 11:00:58
это же ..сколько спирта пропадет ! )))
Гость
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