В Карелии будут выпускать антисептики

Карельская компания запускает производство антисептиков.

По сообщению правительства республики, производить стратегически-важную в период пандемии продукцию под торговой маркой SeptActive (СептАктив) будет компания "Онега Премиум".

Продукция соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора по эффективности против COVID-19, а также требованиям ГОСТ. Безопасность и антимикробная активность продукции подтверждена испытаниями в сертифицированной лаборатории, сертификатом качества республики «Сделано в Карелии» и декларацией соответствия Евразийского экономического союза (ЕАС).

Средства SeptActive разработаны на спиртовой основе, наиболее эффективной для быстрого уничтожения микроорганизмов. Высокая массовая доля этилового спирта в рецептурах сбалансирована функциональными добавками, ухаживающими за кожей рук. Средства SeptActive рекомендованы для личного и профессионального использования.

Продукция поступит в продажу осенью этого года. Предприятие из Петрозаводска готово обеспечить антисептиками не только Карелию, но и соседние регионы.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков дал оценку результатам работы маркетплейса "Сделано в Карелии", созданного министерством экономического развития для предпринимателей, готовых продавать свои товары и услуги через интернет.