В Карелии бухгалтера предприятия оштрафовали за несвоевременное удержание денег из зарплаты должника
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Бухгалтер организации производила удержания не в полном объеме и несвоевременно, за что получила штраф, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.
В отделе судебных приставов по Кондопожскому району находится сводное исполнительное производство в отношении женщины, задолжавшей за кредиты более 400 тысяч рублей.
Приставы выяснили, что должница работает С апреля 2016 по июль 2018 года в бухгалтерии предприятия, где работает должница, удержания из заработной платы проводились непрерывно. Однако, начиная с августа 2018 года, периодические удержания прекратились.
Бухгалтеру дали штраф 15 тысяч рублей, который она оплатила.
В настоящее время нарушения бухгалтером устранены и удержания из заработной платы должницы проводятся непрерывно и полном объеме.
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