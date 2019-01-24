В Карелии бухгалтера предприятия оштрафовали за несвоевременное удержание денег из зарплаты должника

Бухгалтер организации производила удержания не в полном объеме и несвоевременно, за что получила штраф, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Кондопожскому району находится сводное исполнительное производство в отношении женщины, задолжавшей за кредиты более 400 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что должница работает С апреля 2016 по июль 2018 года в бухгалтерии предприятия, где работает должница, удержания из заработной платы проводились непрерывно. Однако, начиная с августа 2018 года, периодические удержания прекратились.

Бухгалтеру дали штраф 15 тысяч рублей, который она оплатила.

В настоящее время нарушения бухгалтером устранены и удержания из заработной платы должницы проводятся непрерывно и полном объеме.