В Карелии бывшее строение техникума превращают в телятник

Бывшее строение учебного хозяйства Олонецкого техникума получило вторую жизнь, считают в Минсельхозе Карелии.

Телятник племсовхоза «Мегрега» будет обустроен в бывшем строении учебного хозяйства Олонецкого техникума. На объекте ведется капитальная реконструкция. Об этом информирует Минсельхоз.

Основные работы по заливке бетоном завершены. Осталось утеплить здание и установить необходимую технику. Работы планируется завершить до конца нынешнего года.

Новый телятник рассчитан на содержание 180 нетелей и в начале 2023 года будет готов принять животных, заявили в министерстве.

Сообщается, что здание учхоза долгое время не эксплуатировалось, поэтому было принято решение о его реконструкции.