В Карелии число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 20 человек

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 148 случаев коронавируса.

Такие данные привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на странице в соцсети.

По информации паблика "Республика Карелия", на 9 мая еще 20 новых случаев коронавируса, в том числе у 4 детей, подтверждены в Карелии: из них 18 человек – в Петрозаводске и 2 человека – в Сегеже.

Выписанные пациенты – жители Петрозаводска (3 человека), Питкярантского района (1 человек) и Прионежского района (1 человек).

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что бригада медиков в течение трех дней работала в поселке Салми Питкярантского района, где был выявлен очаг заболевания коронавирусной инфекцией.