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В Карелии число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 20 человек

Новости. Общество
09:42, 09 Мая 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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На сегодняшний день в республике зарегистрировано 148 случаев коронавируса.

Такие данные привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на странице в соцсети.

По информации паблика "Республика Карелия", на 9 мая еще 20 новых случаев коронавируса, в том числе у 4 детей, подтверждены в Карелии: из них 18 человек – в Петрозаводске и 2 человека – в Сегеже.

Выписанные пациенты – жители Петрозаводска (3 человека), Питкярантского района (1 человек) и Прионежского района (1 человек).

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что бригада медиков в течение трех дней работала в поселке Салми Питкярантского района, где был выявлен очаг заболевания коронавирусной инфекцией.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-09 11:45:45
Объезд по мкаду с иконой сработал. Не сразу, но сработал. Шах и мат атеисты!
Вася
2020-05-09 11:40:56
Перестарались немного, к Дню Победы.
Вася
2020-05-09 11:40:30
Кажется норот начал что-то подозревать... Что делать???
Вася
2020-05-09 11:39:52
Взволнованно спрашивали – не собирается ли президент уходить? На что довольный и польщенный ВВП, сказал – быть президентом, это моя судьба, я и в более трудное время Россию вытянул и сейчас не подкачаю.

А, потом, показали кабинет, где за столом сидели Зюганов и Жириновский, и ВВП им втирал про поправки, а они (старенькие уже) согласно кивали.
Прямой
2020-05-09 11:31:32
Кто на сей раз? Где не ходить напишите...
Гость
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Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
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