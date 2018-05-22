В Карелии депутаты предложили отдать аэропорту деньги, предназначенные для сельского хозяйства

Депутаты Заксобрания предложили выделить аэропорту "Петрозаводск" более 50 млн рублей для того, чтобы подготовить его площадку к работе с авиакомпанией "Победа".

Депутаты комитета по бюджету и налогам одобрили перемещение 52 млн рублей на поддержку аэропорта "Петрозаводск".

Указанные средства предполагается направить на переоборудование аэропорта и обучение его персонала с целью повышения категории безопасности объекта.

Деньги на поддержку аэропорта, предположительно, будут перенаправлены из раздела "сельское хозяйство". В пояснительной записке к законопроекту отмечается сокращение финансовой поддержки сельского хозяйства на ту сумму, которую предполагается направить на поддержку авиасообщения.

Что скащал по этому поводу министр транспорта Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".