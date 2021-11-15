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В Карелии детский омбудсмен вручил подарки юным арестантам в СИЗО

Новости. Общество
09:20, 29 Декабря 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев вручил новогодние подарки несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО.

Геннадий Сараев посетил следственный изолятор № 1 Петрозаводска, информирует УФСИН. Он передал руководству СИЗО две электронные книги для помощи в обучении подростков. Также Сараев обошел камеры режимного корпуса и подарил несовершеннолетним сладкие новогодние подарки. Уполномоченный пообщался с молодыми людьми.

Кроме того, Геннадий Сараев передал новогодние подарки для несовершеннолетнего, содержащегося в СИЗО-2.

В настоящее время в следственных изоляторах республики содержатся 4 несовершеннолетних, заявили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев избран председателем Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО.

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