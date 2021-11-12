Детский омбудсмен Карелии получил новый пост

фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии/ВК

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев избран председателем Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО.

О новом назначении Геннадия Сараева пишут в официальном паблике детского омбудсмена Карелии.

Деятельность Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО направлена на совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов детей.

Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью Координационного совета, организует сбор данных по федеральному округу, их анализ и направление предложений по решению вопросов защиты прав ребенка и улучшения жизни детей, а также представляет федеральный округ на Съезде Уполномоченных по правам ребенка и напрямую взаимодействует с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Ранее сообщалось, в Карелии детский омбудсмен выступил против пропускного режима по QR-кодам в детсадах.