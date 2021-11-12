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Детский омбудсмен Карелии получил новый пост

Новости. Общество
14:51, 18 Декабря 2021
фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии/ВК

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев избран председателем Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО.

О новом назначении Геннадия Сараева пишут в официальном паблике детского омбудсмена Карелии.

Деятельность Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО направлена на совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов детей.

Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью Координационного совета, организует сбор данных по федеральному округу, их анализ и направление предложений по решению вопросов защиты прав ребенка и улучшения жизни детей, а также представляет федеральный округ на Съезде Уполномоченных по правам ребенка и напрямую взаимодействует с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Ранее сообщалось, в Карелии детский омбудсмен выступил против пропускного режима по QR-кодам в детсадах.

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Комментарии

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Экспeрд
2021-12-18 15:10:08
Достойный человек. У адептов секты свидетелей ночного фотографа подгорает.
кир
2021-12-18 15:36:29
Экспeрд, так точно.
Offff
2021-12-18 15:09:34
Педросс ..можно таким не гордится .
Гость
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