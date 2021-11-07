В Карелии дезориентированный из-за алкоголя нарушитель оказался в руках росгвардейцев

Сотрудники Росгвардии задержали очередных нарушителей, которыми оказались очень пьяный мужчина и 18-летний юноша.

Как сообщают в Росгвардии, группа задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны на днях получила вызов из продуктового магазина на улице Ленина. К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратился сотрудник торгового заведения и пояснил, что неизвестный гражданин, находившийся в состоянии сильного опьянения, мешал работе персонала. Личность мужчины была установлена — им оказался 33-летний местный житель. При задержании мужчина был дезориентирован. Нарушителя доставили в отделение полиции.

А ночью 5 ноября в Надвоицах группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны во время патрулирования обнаружила на улице Строителей автомобиль с признаками взлома. На месте был задержан 18-летний юноша. Злоумышленника передали следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что в Карелии 80-летняя пенсионерка попыталась вынести продукты из сетевого магазина.