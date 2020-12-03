В Карелии два друга с украденной бутылкой не смогли убежать от росгвардейцев

В Олонце росгвардейцы задержали нарушителей, скрывшихся с места происшествия.

Днем второго декабря сработала тревожная сигнализация в магазине на улице Карла Маркса в Олонце, сообщают в Росгвардии. На место была направлена группа задержания. Выяснилось, что двое взрослых мужчин похитили из торгового зала бутылку крепкого алкоголя и скрылись.



Получив описание нарушителей, наряд вневедомственной охраны Росгвардии приступил к отработке территории. Бойцы вскоре задержали и передали полицейским двух местных жителей, одному из которых 29 лет, другому – 33. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что страсть к энергетикам довела двух братьев в Карелии до преступления.