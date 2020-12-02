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Страсть к энергетикам довела двух братьев в Карелии до преступления

Новости. Общество
12:47, 03 Декабря 2020
фото: © Константин Чалабов/РИА Новости
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В Сортавале задержали двух подростков, которые пытались вынести из магазина энергетик, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел днем 2 декабря. Тревожная сигнализация сработала в сетевом магазине на улице Бондарева в Сортавале. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла на место и выяснила, что двое несовершеннолетних, родные братья, пытались вынести из торгового зала энергетик.

Ребят задержали и передали инспектору по делам несовершеннолетних районного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее пьяный дебошир устроил скандал в магазине и оказался в руках росгвардейцев.

 

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Комментарии

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наташка
2020-12-03 13:30:10
Какой мэр, такие и подростки.
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