Страсть к энергетикам довела двух братьев в Карелии до преступления

В Сортавале задержали двух подростков, которые пытались вынести из магазина энергетик, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел днем 2 декабря. Тревожная сигнализация сработала в сетевом магазине на улице Бондарева в Сортавале. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла на место и выяснила, что двое несовершеннолетних, родные братья, пытались вынести из торгового зала энергетик.

Ребят задержали и передали инспектору по делам несовершеннолетних районного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее пьяный дебошир устроил скандал в магазине и оказался в руках росгвардейцев.