В Карелии два водителя иномарок сбили двух старушек, двигаясь задним ходом

Два похожих ДТП произошли в Карелии за сутки: двигавшиеся задним ходом водители не замечали пенсионерок, которые в итоге оказывались у них под колесами.

Оба происшествия случились во вторник, 20 апреля, сообщают в ГИБДД.

В 14:30 в поселке Заозерный 27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» при движении задним ходом наехал на 78-летнюю женщину. Пенсионерка в тот момент переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получил травмы, ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Сортавале в 17:05 в районе дома № 6 по ул. Ленина 60-летний водитель автомобиля «KIA Rio» также при движении задним ходом совершил наезд на 70-летнюю женщину. Пожилая дама в нарушение правил дорожного движения двигалась по проезжей части при наличии свободного тротуара. В результате ДТП она получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Ранее камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобилист сбил пешехода в Кондопоге.