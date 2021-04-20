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В Карелии два водителя иномарок сбили двух старушек, двигаясь задним ходом

Новости. Происшествия
09:54, 21 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Два похожих ДТП произошли в Карелии за сутки: двигавшиеся задним ходом водители не замечали пенсионерок, которые в итоге оказывались у них под колесами.

Оба происшествия случились во вторник, 20 апреля, сообщают в ГИБДД.

В 14:30 в поселке Заозерный 27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» при движении задним ходом наехал на 78-летнюю женщину. Пенсионерка в тот момент переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получил травмы, ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Сортавале в 17:05 в районе дома № 6 по ул. Ленина 60-летний водитель автомобиля «KIA Rio» также при движении задним ходом совершил наезд на 70-летнюю женщину. Пожилая дама в нарушение правил дорожного движения двигалась по проезжей части при наличии свободного тротуара. В результате ДТП она получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Ранее камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобилист сбил пешехода в Кондопоге.

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