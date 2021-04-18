Опубликованы кадры наезда на пешехода в городе Карелии (ВИДЕО)

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобилист сбил пешехода в Кондопоге.

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в Кондопоге автомобилист на машине «ВАЗ» сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Видео размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее сообщалось, что за рулем автомобиля в момент ДТП находился 18-летний водитель. Сбитому мужчине 45 лет, он госпитализирован с травмами.