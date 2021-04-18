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Опубликованы кадры наезда на пешехода в городе Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:11, 19 Апреля 2021
фото: Камера наблюдения компании "Сампо.ру" / скриншот видео
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Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобилист сбил пешехода в Кондопоге.

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в Кондопоге автомобилист на машине «ВАЗ» сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте. 

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Видео размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее сообщалось, что за рулем автомобиля в момент ДТП находился 18-летний водитель. Сбитому мужчине 45 лет, он госпитализирован с травмами. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-04-19 10:23:58
Странный пешеход.
udo
2021-04-19 10:23:21
Человек сам кузнец своего счастья.((
Гость
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