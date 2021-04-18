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Восемнадцатилетний водитель сбил пешехода в городе бумажников в Карелии

Новости. Происшествия
09:35, 19 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Мужчина с травмами попал в больницу после ДТП в Кондопоге, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в минувшее воскресенье, 18 апреля, в 14:05 в районе дома № 24 по улице Пролетарской в Кондопоге. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 45-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

После ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в больницу.

Ранее пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе под Петрозаводском.

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Комментарии

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udo
2021-04-19 09:59:50
Добегался, непутевый. Парня жалко.
Гость
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