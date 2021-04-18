Восемнадцатилетний водитель сбил пешехода в городе бумажников в Карелии

Мужчина с травмами попал в больницу после ДТП в Кондопоге, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в минувшее воскресенье, 18 апреля, в 14:05 в районе дома № 24 по улице Пролетарской в Кондопоге. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 45-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

После ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в больницу.

Ранее пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе под Петрозаводском.