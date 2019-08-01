В Карелии двое друзей устроили дебош в баре и отправились в полицию

Новости по теме
Загрузка...
Бойцы Росгвардии задержали двух дебоширов в ночном заведении; один из нарушителей разнес витрину, а второй заступался за друга.
В Костомукше сотрудники вневедомственной охраны передали полицейским двух граждан, которые пытались оказать неповиновение. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.
Один из мужчин в ночном баре разбил витрину, второй посчитал, что обязан защитить товарища от задержания. Инцидент произошёл в шесть утра, у граждан имелись очевидные признаки алкогольного опьянения.
Оба задержанных были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы полиции для дальнейшего разбирательства.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.07.2019, 21:30
29.07.2019, 11:20
29.07.2019, 09:45
31.07.2019, 12:27
30.07.2019, 10:27
25.07.2019, 12:14
Аналитика
Сегодня 13:30
Обществоведение
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.
Сегодня 13:29
30.07.2019 13:36
26.07.2019 13:19
Чтиво
31.07.2019 22:56
Без политики
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
25.07.2019 13:22
23.07.2019 13:07
Медиа
Опрос
Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?
Комментарии