В Карелии двое друзей устроили дебош в баре и отправились в полицию

Бойцы Росгвардии задержали двух дебоширов в ночном заведении; один из нарушителей разнес витрину, а второй заступался за друга.

В Костомукше сотрудники вневедомственной охраны передали полицейским двух граждан, которые пытались оказать неповиновение. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Один из мужчин в ночном баре разбил витрину, второй посчитал, что обязан защитить товарища от задержания. Инцидент произошёл в шесть утра, у граждан имелись очевидные признаки алкогольного опьянения.

Оба задержанных были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы полиции для дальнейшего разбирательства.