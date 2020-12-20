В Карелии фирма-должник выплатила более миллиона рублей, поняв, что ее имущество может уйти с молотка по бросовой цене

Судебные приставы в Олонецком районе через арест имущества заставили организацию выплатить все долги и штрафы, сообщили в УФССП по Карелии.

У олонецких судебных приставов находилось 20 исполнительных производств, объединенных в сводное исполнительное производство. Речь там шла о взыскании фискальных платежей, административных штрафов с организации-должника на общую сумму более миллиона рублей.

Судебный пристав предпринял специальную меру - наложил арест на имущество должника: земельный участок и овощехранилище. Далее недвижимое имущество было передано на оценку. С произведенной оценкой, а два объекта суммарно оценили в 625 тыс. рублей, представитель должника оказался не согласен. По его мнению стоимость объектов оказалась сильно заниженной, поэтому организация-должник решила не подвергать имущество принудительной реализации. Управляющий принял меры для погашения долгов.

Должник внес необходимую сумму в полном объеме на соответствующие счета. Кроме того, организация-должник оплатила исполнительский сбор в сумме 194 тыс. рублей и расходы, связанные с оценкой имущества - 15 тыс. рублей. Итоговая сумма оплаченной задолженности составила 1015000 рублей.