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В Карелии фирма-должник выплатила более миллиона рублей, поняв, что ее имущество может уйти с молотка по бросовой цене

Новости. Общество
16:56, 21 Декабря 2020
фото: © Анастасия Осипова
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Судебные приставы в Олонецком районе через арест имущества заставили организацию выплатить все долги и штрафы, сообщили в УФССП по Карелии.

У олонецких судебных приставов находилось 20 исполнительных производств, объединенных в сводное исполнительное производство. Речь там шла о взыскании фискальных платежей, административных штрафов с организации-должника на общую сумму более миллиона рублей.

Судебный пристав предпринял специальную меру - наложил арест на имущество должника: земельный участок и овощехранилище. Далее недвижимое имущество было передано на оценку. С произведенной оценкой, а два объекта суммарно оценили в 625 тыс. рублей, представитель должника оказался не согласен. По его мнению стоимость объектов оказалась сильно заниженной, поэтому организация-должник решила не подвергать имущество принудительной реализации.  Управляющий принял меры для погашения долгов.

Должник внес необходимую сумму в полном объеме на соответствующие счета. Кроме того, организация-должник оплатила исполнительский сбор в сумме 194 тыс. рублей и расходы, связанные с оценкой имущества - 15 тыс. рублей. Итоговая сумма оплаченной задолженности составила 1015000 рублей.

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