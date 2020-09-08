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В Карелии фирму по вылову рыбу оштрафовали за нарушения

Новости. Общество
12:34, 09 Сентября 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС
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Предприятие из Карелии, занимающееся выловом рыбы, не зарегистрировано в ФГИС "Меркурий" и не оформляет ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора по Карелии.

По информации Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии, предприятие за 5 месяцев 2020 года выловило 1,6 тонн рыбы (лещ, налим, окунь, щука).

Было возбуждено административное расследование.

Организация в установленный законом срок не предоставила копии промыслового журнала, сведения о месте расположения складских помещений, о количестве рыбы на остатке и пояснения о причинах неоформления ВСД на выловленную рыбу.

Управление обратилось в Петрозаводский городской суд, который оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей.

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