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В Карелии госпитализировали беременную женщину, которая жила на улице и ела на помойке

Новости. Общество
06:40, 16 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев поехал в Медвежьегорск и вывез с помойки молодую беременную женщину, которая вела асоциальный образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на улице живет беременная женщина, которая питается на помойке и ведет асоциальный образ жизни.

Местные жители, не раз встречавшие ее у мусорных контейнеров, забили тревогу.

Позже выяснилось, что беременная женщина 30-35 лет прописана в поселке Падун Медвежьегорского района, ранее проживала с матерью, родила двоих детей, которых у нее забрала служба опеки. У девушки есть проблемы со здоровьем.
"Столица на Онего" обратилась за помощью в разрешении ситуации к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, а он, в свою очередь, поставил в известность правоохранительные органы Медвежьегорска.

В понедельник, 12 июля, участковый выходил к мусорным контейнерам, где и встретил беременную женщину. Она находилась в трезвом состоянии, на предложение пройти в участок ответила отказом, попросив не лезть в ее жизнь. Участковый удалился, так как оснований для задержания у него не было.

В минувший четверг, 15 июля, в Медгору выезжал Сараев. С помощью участкового и местных помощников ему удалось найти беременную и уговорить проехать в больницу: помыться, переодеться и поесть.

«Госпитализировали женщину в изолятор гинекологического отделения. Ее осмотрела гинеколог и установила, что срок беременности составляет более 8 месяцев. В пятницу, 16 июля, беременную отвезут в Матросы, где она будет пребывать до родов, которые пройдут в Перинатальном центре», - сообщил Геннадий Саарев и поблагодарил за помощь заместителя министра здравоохранения Карелии Ольгу Руотцелайнен, взявшую под особый контроль сложную пациентку.

По словам детского омбудсмена, судьба ребенка будет решаться после родов, все будет зависеть от медицинского заключения о состоянии его матери. У ребенка есть отец, который не отказывается от него, и родная бабушка, с которой молодая женщина пребывает в ссоре.

«Наша задача сохранить жизнь и найти возможность этой жизни реализоваться», - сказал Геннадий Сараев.

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