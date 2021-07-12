Полицейский в Карелии не смог увести беременную женщину с помойки

Участковый в Медвежьегорске нашел беременную женщину, которая ест на помойке и живет на улице, но не смог ей помочь изменить жизнь.

Ранее сообщалось, что в паблике «Медвежьегорск Online» рассказали о беременной женщине, которая ведет асоциальный образ жизни, живет на улице и ест на помойке. Тревогу забили местные жители.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием по ситуации к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, который пообещал во всем разобраться, и если понадобиться, то выехать в район для помощи этой женщине.

Кроме того, информация о произошедшем в Медвежьегорске поступила в правоохранительные органы.

Сегодня стало известно, что беременная женщина 30-35 лет прописана в поселке Падун Медвежьегорского района, ранее проживала с матерью, родила двоих детей, которых у нее забрала служба опеки. У девушки есть проблемы со здоровьем.

На данный момент она находится в Медвежьегорске и ведет асоциальный образ жизни.

В понедельник, 12 июля, участковый нашел ее у мусорных контейнеров, во время встречи беременная женщина находилась в трезвом состоянии, на предложение пройти в участок ответила отказом, попросив не лезть в ее жизнь.

Участковый удалился, так как оснований для задержания у него не было.

По словам Сараева, в ближайшее время он вместе с врачами и сотрудниками соцслужб выедет в Медвежьегорск, где постараются уговорить будущую мать поехать в больницу до родоразрешения.