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Полицейский в Карелии не смог увести беременную женщину с помойки

Новости. Общество
16:04, 13 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Участковый в Медвежьегорске нашел беременную женщину, которая ест на помойке и живет на улице, но не смог ей помочь изменить жизнь.

Ранее сообщалось, что в паблике «Медвежьегорск Online» рассказали о беременной женщине, которая ведет асоциальный образ жизни, живет на улице и ест на помойке. Тревогу забили местные жители.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием по ситуации к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, который пообещал во всем разобраться, и если понадобиться, то выехать в район для помощи этой женщине.

Кроме того, информация о произошедшем в Медвежьегорске поступила в правоохранительные органы.

Сегодня стало известно, что беременная женщина 30-35 лет прописана в поселке Падун Медвежьегорского района, ранее проживала с матерью, родила двоих детей, которых у нее забрала служба опеки. У девушки есть проблемы со здоровьем.
На данный момент она находится в Медвежьегорске и ведет асоциальный образ жизни.

В понедельник, 12 июля, участковый нашел ее у мусорных контейнеров, во время встречи беременная женщина находилась в трезвом состоянии, на предложение пройти в участок ответила отказом, попросив не лезть в ее жизнь.

Участковый удалился, так как оснований для задержания у него не было.

По словам Сараева, в ближайшее время он вместе с врачами и сотрудниками соцслужб выедет в Медвежьегорск, где постараются уговорить будущую мать поехать в больницу до родоразрешения.

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Комментарии

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Ванёк
2021-07-13 16:27:30
А почему он должен был кого то увести ?? Где местная власть *?*??*? Просто зажрались .
Off
2021-07-13 16:19:28
Казалось ..при чем тут Кир ))
Гость
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