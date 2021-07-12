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Беременная женщина в районе Карелии питается на помойке

Новости. Общество
11:36, 12 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Пользователи социальной сети бьют тревогу, сообщая, что в Медвежьегорском районе беременная женщина живет на улице и ест из мусорных контейнеров.

В паблике «Медвежьегорск Online» в понедельник, 12 июля, появилось сообщение, что городе, в Медвежьегорске, на улице Труда сегодня люди проснулись в 3.40 от грохота, который доносился из мусорных контейнеров.

«Грохот из мусорных контейнеров, ежедневная картина… Обращаюсь к местной власти и различным ведомствам… На ул. Труда обитает асоциальная женщина, она беременная, питается из мусорных контейнеров, ночует на крыльце, т. к. сожитель ее не пускает домой. В каких условиях родится этот ребёнок? Не окажется ли он в мусорном контейнере? Примите меры, срок уже приличный», — написал участник паблика.

В комментариях под сообщением написали, что данная женщина ранее проживала в поселке Падун с матерью, родила ребёнка, которого органы опеки забрали. И вот теперь эта молодая женщина должна родить второго.

Редакция обратилась к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву за комментарием по данной ситуации, который заверил, что разберется в ситуации.

«Если понадобится, выедем сейчас в район и заберем женщину до родов», — сказал Геннадий Сараев.

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Комментарии

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Off
2021-07-12 15:30:53
Та где правят педроссы , всегда разруха и нищие на помойках .
бюджет
2021-07-12 14:12:00
А в Финке ПРОСТО еду раздают!
юнипер95
2021-07-12 12:49:30
пусть обращается к Ульянову и Захарчук, они помогут. Перед выборами горы золотые обещают.
Жирный
2021-07-12 12:43:42
Не смогла, наверное, дозвониться на "прямой линии", теперь судьба решена!?!
АК
2021-07-12 12:29:37
как бездомных животных - стерилизовать принудительно.
наташка
2021-07-12 11:40:33
Хде фукс, леповецкий, слабунова с плакатиком ?
Гость
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