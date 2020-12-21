Жительница Карелии пропила украденный на вечеринке телефон

В Карелии случайная знакомая хозяина дома покинула банкет, прихватив чужой телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже от 50-летнего жителя города. Ущерб от хищения составил 8 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что заявитель пригласил в гости случайную знакомую. Компания проводила время за распитием спиртного, в какой-то момент гостья покинула квартиру, похитив со стола чужой мобильный телефон.

В результате розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась 43-летняя кондопожанка. По ее словам, после совершения хищения она пришла в гости к своим знакомым. Там она предложила продать гаджет, чтобы приобрести алкоголь. При этом она уточнила, что это ее собственность. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Нанесенный ущерб она обязалась возместить.

Возбуждено уголовное дело.