В Карелии грузовик насмерть сбил пешехода

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Мужчина умер от полученных травм после того, как по нему проехался грузовик, сообщили в ГИБДД Карелии.
ДТП произошло 17 июля на 608 км автодороги Вологда – Медвежьегорск в 23.30. В п. Повенец на ул. Копейкина, 13 водитель грузового автомобиля Scania в составе с прицепом наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
В результате происшествия пешеход, 45-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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