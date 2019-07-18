В Карелии грузовик насмерть сбил пешехода

Мужчина умер от полученных травм после того, как по нему проехался грузовик, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП произошло 17 июля на 608 км автодороги Вологда – Медвежьегорск в 23.30. В п. Повенец на ул. Копейкина, 13 водитель грузового автомобиля Scania в составе с прицепом наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.



В результате происшествия пешеход, 45-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой.





По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.