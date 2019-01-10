В Карелии хотят обанкротить госпредприятие, отвечающее за теплоснабжение половины республики

фото: Инфографика с сайта ООО "Карелэнергоресурс"

В Арбитражный суд Карелии поступило заявление о признании банкротом ООО "Карелэнергоресурс" - государственной компании, отвечающей за теплоснабжение 9 районов республики.

Согласно картотеке Арбитражных дел, заявление поступило 9 января.

Иска подала фирма "Каскад". Сумма исковых требований - 3,2 млн рублей.

В начале зимы предприятие сорвало поставки топлива на котельные в ряде населенных пунктов.

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