В Карелии хотят расширить перечень профессий молодых специалистов на селе для получения участка

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому планируется дополнить перечень профессий молодых специалистов на селе, имеющих право на бесплатное получение земельных участков.

Предлагается наделить таким правом пожарных, работающих в сельской местности.

"Полагаем, что предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства молодым специалистам – пожарным, работающим в Республике Карелия в сельской местности, в безвозмездное пользование, а в дальнейшем и бесплатно в собственность, будет способствовать омоложению кадрового состава противопожарных служб", -–говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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