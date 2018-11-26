В Карелии хотят создать технопарк для горнопромышленного комплекса

Правительство Карелии планирует в 2019 году подать заявку на финансирование из федерального бюджета проекта первого в России технопарка по обработке камня.

Технопарк "сможет объединить под одной крышей предприятия, занимающиеся его обработкой, с общим складом и логистикой", - пояснили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

В качестве одного из вариантов рассматривается размещение технопарка в Южной промзоне Петрозаводска.

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